Horizon (HRZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00587474 24H høj $ 0.00608308 All Time High $ 0.126194 Laveste pris $ 0.00524898 Prisændring (1H) +0.24% Prisændring (1D) +1.93% Prisændring (7D) -6.36%

Horizon (HRZ) realtidsprisen er $0.00600449. I løbet af de sidste 24 timer har HRZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00587474 og et højdepunkt på $ 0.00608308, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HRZs højeste pris nogensinde er $ 0.126194, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00524898.

Når det gælder kortsigtet performance, HRZ har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, +1.93% i løbet af 24 timer og -6.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Horizon (HRZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 51.57K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 57.56K Cirkulationsforsyning 8.58M Samlet Udbud 9,577,807.002004618

Den nuværende markedsværdi på Horizon er $ 51.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HRZ er 8.58M, med et samlet udbud på 9577807.002004618. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 57.56K.