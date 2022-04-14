Hord (HORD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hord (HORD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hord (HORD) Information Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups. Officiel hjemmeside: https://www.hord.fi/ Køb HORD nu!

Hord (HORD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hord (HORD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 721.01K $ 721.01K $ 721.01K Samlet udbud $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Cirkulerende forsyning $ 254.72M $ 254.72M $ 254.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 905.78K $ 905.78K $ 905.78K Alle tiders Høj: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Alle tiders Lav: $ 0.00179628 $ 0.00179628 $ 0.00179628 Nuværende pris: $ 0.00283054 $ 0.00283054 $ 0.00283054 Få mere at vide om Hord (HORD) pris

Hord (HORD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hord (HORD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HORD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HORD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HORD's tokenomics, kan du udforske HORD tokens live-pris!

