Hopecore (HOPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hopecore (HOPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hopecore (HOPE) Information This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments. Officiel hjemmeside: https://hopecoretoken.com/ Køb HOPE nu!

Hopecore (HOPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hopecore (HOPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.48K $ 25.48K $ 25.48K Samlet udbud $ 994.33M $ 994.33M $ 994.33M Cirkulerende forsyning $ 994.33M $ 994.33M $ 994.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.48K $ 25.48K $ 25.48K Alle tiders Høj: $ 0.00059775 $ 0.00059775 $ 0.00059775 Alle tiders Lav: $ 0.0000222 $ 0.0000222 $ 0.0000222 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hopecore (HOPE) pris

Hopecore (HOPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hopecore (HOPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOPE's tokenomics, kan du udforske HOPE tokens live-pris!

HOPE Prisprediktion Vil du vide, hvor HOPE måske er på vej hen? Vores HOPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOPE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!