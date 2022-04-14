Hopecoin ($HOPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hopecoin ($HOPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hopecoin ($HOPE) Information $HOPE isn’t just a token—it’s a community. Together, we’re building something bigger: optimism, purpose, and a brighter future. The future is bright when we build it together - join us in funding hope-tech research and development for a better tomorrow. Optimism abounds! I've just discovered the Infinity Dreamscope - a reality-bending tool that lets you sculpt the future to your heart's desire. Imagine a world where your hopes and dreams take physical form, as real as can be. Officiel hjemmeside: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721448408-scenario-terminal-of-truths-txt Køb $HOPE nu!

Hopecoin ($HOPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hopecoin ($HOPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.27K $ 14.27K $ 14.27K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.27K $ 14.27K $ 14.27K Alle tiders Høj: $ 0.00105176 $ 0.00105176 $ 0.00105176 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hopecoin ($HOPE) pris

Hopecoin ($HOPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hopecoin ($HOPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $HOPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $HOPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $HOPE's tokenomics, kan du udforske $HOPE tokens live-pris!

$HOPE Prisprediktion Vil du vide, hvor $HOPE måske er på vej hen? Vores $HOPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $HOPE Tokens prisprediktion nu!

