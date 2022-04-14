Hootchain (HOOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hootchain (HOOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hootchain (HOOT) Information HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Officiel hjemmeside: https://hootchain.org Hvidbog: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf Køb HOOT nu!

Hootchain (HOOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hootchain (HOOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K Samlet udbud $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Cirkulerende forsyning $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.43K $ 14.43K $ 14.43K Alle tiders Høj: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00600339 $ 0.00600339 $ 0.00600339 Få mere at vide om Hootchain (HOOT) pris

Hootchain (HOOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hootchain (HOOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOOT's tokenomics, kan du udforske HOOT tokens live-pris!

HOOT Prisprediktion Vil du vide, hvor HOOT måske er på vej hen? Vores HOOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOOT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!