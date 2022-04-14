Hoodrat (HOODRAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hoodrat (HOODRAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hoodrat (HOODRAT) Information Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn't just a bat; he's the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie's first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it's gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie's surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable "up to no good, but in a fun way" energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn't need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what's it thinking? Where's it headed? Maybe Hoodrat's just out for a midnight snack, or maybe it's plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can't help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable. Officiel hjemmeside: https://hoodratonethereum.com/

Hoodrat (HOODRAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hoodrat (HOODRAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.81K $ 35.81K $ 35.81K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.81K $ 35.81K $ 35.81K Alle tiders Høj: $ 0.00141356 $ 0.00141356 $ 0.00141356 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hoodrat (HOODRAT) pris

Hoodrat (HOODRAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hoodrat (HOODRAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOODRAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOODRAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOODRAT's tokenomics, kan du udforske HOODRAT tokens live-pris!

HOODRAT Prisprediktion Vil du vide, hvor HOODRAT måske er på vej hen? Vores HOODRAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

