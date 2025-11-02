HOODOG (HOODOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) +0.14% Prisændring (7D) -20.48% Prisændring (7D) -20.48%

HOODOG (HOODOG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har HOODOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOODOGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, HOODOG har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +0.14% i løbet af 24 timer og -20.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HOODOG (HOODOG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 50.82K$ 50.82K $ 50.82K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 50.82K$ 50.82K $ 50.82K Cirkulationsforsyning 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Samlet Udbud 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Den nuværende markedsværdi på HOODOG er $ 50.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOODOG er 1,000.00T, med et samlet udbud på 1.0e+15. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 50.82K.