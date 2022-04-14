hood rat (HOODRAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i hood rat (HOODRAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

hood rat (HOODRAT) Information HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement. Officiel hjemmeside: https://www.hoodratsol.com/ Køb HOODRAT nu!

hood rat (HOODRAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for hood rat (HOODRAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 66.73K Samlet udbud $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.73K Alle tiders Høj: $ 0.00184219 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om hood rat (HOODRAT) pris

hood rat (HOODRAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for hood rat (HOODRAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOODRAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOODRAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOODRAT's tokenomics, kan du udforske HOODRAT tokens live-pris!

HOODRAT Prisprediktion Vil du vide, hvor HOODRAT måske er på vej hen? Vores HOODRAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOODRAT Tokens prisprediktion nu!

