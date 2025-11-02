Honeywell xStock (HONX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 199.84 24H lav $ 200.79 24H høj All Time High $ 271.63 Laveste pris $ 198.27 Prisændring (1H) -0.30% Prisændring (1D) -0.30% Prisændring (7D) -7.36%

Honeywell xStock (HONX) realtidsprisen er $200.15. I løbet af de sidste 24 timer har HONX handlet mellem et lavpunkt på $ 199.84 og et højdepunkt på $ 200.79, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HONXs højeste pris nogensinde er $ 271.63, mens den laveste pris nogensinde er $ 198.27.

Når det gælder kortsigtet performance, HONX har ændret sig med -0.30% i løbet af den sidste time, -0.30% i løbet af 24 timer og -7.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Honeywell xStock (HONX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 210.70K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.65M Cirkulationsforsyning 1.05K Samlet Udbud 38,102.57245580687

Den nuværende markedsværdi på Honeywell xStock er $ 210.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HONX er 1.05K, med et samlet udbud på 38102.57245580687. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.65M.