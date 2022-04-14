Honest (HNST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Honest (HNST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Honest (HNST) Information Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins. Officiel hjemmeside: https://hnst.money Hvidbog: https://honestmining.com/whitepaper Køb HNST nu!

Honest (HNST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Honest (HNST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 370.14K $ 370.14K $ 370.14K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 136.00M $ 136.00M $ 136.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Alle tiders Høj: $ 0.140228 $ 0.140228 $ 0.140228 Alle tiders Lav: $ 0.00118207 $ 0.00118207 $ 0.00118207 Nuværende pris: $ 0.0027216 $ 0.0027216 $ 0.0027216 Få mere at vide om Honest (HNST) pris

Honest (HNST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Honest (HNST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HNST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HNST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HNST's tokenomics, kan du udforske HNST tokens live-pris!

HNST Prisprediktion Vil du vide, hvor HNST måske er på vej hen? Vores HNST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HNST Tokens prisprediktion nu!

