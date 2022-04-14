Homo Memetus (HOMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Homo Memetus (HOMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Homo Memetus (HOMO) Information Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Officiel hjemmeside: https://www.homo-memetus.xyz/ Hvidbog: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Køb HOMO nu!

Homo Memetus (HOMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Homo Memetus (HOMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 785.46K $ 785.46K $ 785.46K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 982.37M $ 982.37M $ 982.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 799.52K $ 799.52K $ 799.52K Alle tiders Høj: $ 0.00247673 $ 0.00247673 $ 0.00247673 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00079955 $ 0.00079955 $ 0.00079955 Få mere at vide om Homo Memetus (HOMO) pris

Homo Memetus (HOMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Homo Memetus (HOMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOMO's tokenomics, kan du udforske HOMO tokens live-pris!

