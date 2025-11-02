Home Depot xStock (HDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 378.7 24H lav $ 379.93 24H høj All Time High $ 427.69 Laveste pris $ 364.56 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) +0.09% Prisændring (7D) -2.22%

Home Depot xStock (HDX) realtidsprisen er $379.84. I løbet af de sidste 24 timer har HDX handlet mellem et lavpunkt på $ 378.7 og et højdepunkt på $ 379.93, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HDXs højeste pris nogensinde er $ 427.69, mens den laveste pris nogensinde er $ 364.56.

Når det gælder kortsigtet performance, HDX har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +0.09% i løbet af 24 timer og -2.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Home Depot xStock (HDX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 126.59K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.17M Cirkulationsforsyning 334.14 Samlet Udbud 21,570.30382888

Den nuværende markedsværdi på Home Depot xStock er $ 126.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HDX er 334.14, med et samlet udbud på 21570.30382888. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.17M.