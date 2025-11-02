UdvekslingDEX+
Den direkte Home Depot xStock pris i dag er 379.84 USD. Følg med i realtid HDX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HDX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Home Depot xStock Pris (HDX)

1 HDX til USD direkte pris:

$379.49
$379.49$379.49
+0.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Home Depot xStock (HDX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:49:23 (UTC+8)

Home Depot xStock (HDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 378.7
$ 378.7$ 378.7
24H lav
$ 379.93
$ 379.93$ 379.93
24H høj

$ 378.7
$ 378.7$ 378.7

$ 379.93
$ 379.93$ 379.93

$ 427.69
$ 427.69$ 427.69

$ 364.56
$ 364.56$ 364.56

+0.05%

+0.09%

-2.22%

-2.22%

Home Depot xStock (HDX) realtidsprisen er $379.84. I løbet af de sidste 24 timer har HDX handlet mellem et lavpunkt på $ 378.7 og et højdepunkt på $ 379.93, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HDXs højeste pris nogensinde er $ 427.69, mens den laveste pris nogensinde er $ 364.56.

Når det gælder kortsigtet performance, HDX har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +0.09% i løbet af 24 timer og -2.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Home Depot xStock (HDX) Markedsinformation

$ 126.59K
$ 126.59K$ 126.59K

--
----

$ 8.17M
$ 8.17M$ 8.17M

334.14
334.14 334.14

21,570.30382888
21,570.30382888 21,570.30382888

Den nuværende markedsværdi på Home Depot xStock er $ 126.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HDX er 334.14, med et samlet udbud på 21570.30382888. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.17M.

Home Depot xStock (HDX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Home Depot xStock til USD $ +0.329301.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Home Depot xStock til USD $ -15.0972345920.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Home Depot xStock til USD $ -25.0676547520.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Home Depot xStock til USD $ +6.66779378190094.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.329301+0.09%
30 dage$ -15.0972345920-3.97%
60 dage$ -25.0676547520-6.59%
90 dage$ +6.66779378190094+1.79%

Hvad er Home Depot xStock (HDX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

Home Depot xStock (HDX) Ressource

Home Depot xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Home Depot xStock (HDX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Home Depot xStock (HDX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Home Depot xStock.

Tjek Home Depot xStock prisprediktion nu!

HDX til lokale valutaer

Home Depot xStock (HDX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Home Depot xStock (HDX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HDX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Home Depot xStock (HDX)

Hvor meget er Home Depot xStock (HDX) værd i dag?
Den direkte HDX pris i USD er 379.84 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HDX til USD pris?
Den aktuelle pris på HDXtil USD er $ 379.84. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Home Depot xStock?
Markedsværdien for HDX er $ 126.59K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HDX?
Den cirkulerende forsyning af HDX er 334.14 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HDX?
HDX opnåede en ATH-pris på 427.69 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HDX?
HDX så en ATL-pris på 364.56 USD.
Hvad er handelsvolumen for HDX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HDX er -- USD.
Bliver HDX højere i år?
HDX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HDX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:49:23 (UTC+8)

Home Depot xStock (HDX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

