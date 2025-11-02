UdvekslingDEX+
Den direkte Holy Coin pris i dag er 0.00082499 USD. Følg med i realtid HOLY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HOLY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Holy Coin Pris (HOLY)

1 HOLY til USD direkte pris:

$0.00082465
$0.00082465
+14.50%1D
Holy Coin (HOLY) Live prisdiagram
Holy Coin (HOLY) Prisoplysninger (USD)

$ 0.0006572
$ 0.0006572
$ 0.00082897
$ 0.00082897
Holy Coin (HOLY) realtidsprisen er $0.00082499. I løbet af de sidste 24 timer har HOLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0006572 og et højdepunkt på $ 0.00082897, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLYs højeste pris nogensinde er $ 0.01553962, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004415.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLY har ændret sig med +0.54% i løbet af den sidste time, +14.53% i løbet af 24 timer og -17.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Holy Coin (HOLY) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Holy Coin er $ 824.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOLY er 999.95M, med et samlet udbud på 999949487.120501. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 824.88K.

Holy Coin (HOLY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Holy Coin til USD $ +0.00010466.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Holy Coin til USD $ -0.0005647562.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Holy Coin til USD $ +0.0078542965.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Holy Coin til USD $ +0.0007526521584984992.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00010466+14.53%
30 dage$ -0.0005647562-68.45%
60 dage$ +0.0078542965+952.05%
90 dage$ +0.0007526521584984992+1,040.47%

Hvad er Holy Coin (HOLY)

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Holy Coin (HOLY) Ressource

Officiel hjemmeside

Holy Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Holy Coin (HOLY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Holy Coin (HOLY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Holy Coin.

Tjek Holy Coin prisprediktion nu!

HOLY til lokale valutaer

Holy Coin (HOLY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Holy Coin (HOLY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HOLY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Holy Coin (HOLY)

Hvor meget er Holy Coin (HOLY) værd i dag?
Den direkte HOLY pris i USD er 0.00082499 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HOLY til USD pris?
Den aktuelle pris på HOLYtil USD er $ 0.00082499. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Holy Coin?
Markedsværdien for HOLY er $ 824.88K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HOLY?
Den cirkulerende forsyning af HOLY er 999.95M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HOLY?
HOLY opnåede en ATH-pris på 0.01553962 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HOLY?
HOLY så en ATL-pris på 0.00004415 USD.
Hvad er handelsvolumen for HOLY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HOLY er -- USD.
Bliver HOLY højere i år?
HOLY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HOLY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

