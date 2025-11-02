Holy Coin (HOLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.0006572 24H høj $ 0.00082897 All Time High $ 0.01553962 Laveste pris $ 0.00004415 Prisændring (1H) +0.54% Prisændring (1D) +14.53% Prisændring (7D) -17.56%

Holy Coin (HOLY) realtidsprisen er $0.00082499. I løbet af de sidste 24 timer har HOLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0006572 og et højdepunkt på $ 0.00082897, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLYs højeste pris nogensinde er $ 0.01553962, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004415.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLY har ændret sig med +0.54% i løbet af den sidste time, +14.53% i løbet af 24 timer og -17.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Holy Coin (HOLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 824.88K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 824.88K Cirkulationsforsyning 999.95M Samlet Udbud 999,949,487.120501

Den nuværende markedsværdi på Holy Coin er $ 824.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOLY er 999.95M, med et samlet udbud på 999949487.120501. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 824.88K.