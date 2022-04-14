Holozone (HOLO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Holozone (HOLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Holozone (HOLO) Information Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms. Officiel hjemmeside: https://holozone.ai Køb HOLO nu!

Holozone (HOLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Holozone (HOLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 113.70K $ 113.70K $ 113.70K Samlet udbud $ 974.91M $ 974.91M $ 974.91M Cirkulerende forsyning $ 904.99M $ 904.99M $ 904.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 122.49K $ 122.49K $ 122.49K Alle tiders Høj: $ 0.02758703 $ 0.02758703 $ 0.02758703 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012627 $ 0.00012627 $ 0.00012627 Få mere at vide om Holozone (HOLO) pris

Holozone (HOLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Holozone (HOLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOLO's tokenomics, kan du udforske HOLO tokens live-pris!

