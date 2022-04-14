HoldOn4DearLife (HODL) Tokenomics Få vigtig indsigt i HoldOn4DearLife (HODL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HoldOn4DearLife (HODL) Information $HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you? Officiel hjemmeside: https://www.hodlbnb.vip/ Køb HODL nu!

HoldOn4DearLife (HODL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HoldOn4DearLife (HODL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.75K $ 14.75K $ 14.75K Samlet udbud $ 979.99M $ 979.99M $ 979.99M Cirkulerende forsyning $ 979.99M $ 979.99M $ 979.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.75K $ 14.75K $ 14.75K Alle tiders Høj: $ 0.00164695 $ 0.00164695 $ 0.00164695 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om HoldOn4DearLife (HODL) pris

HoldOn4DearLife (HODL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HoldOn4DearLife (HODL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HODL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HODL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HODL's tokenomics, kan du udforske HODL tokens live-pris!

