HoldME Token (HOLDME) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00013542 24H høj $ 0.00013914 All Time High $ 0.00053058 Laveste pris $ 0.00005136 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) +1.94% Prisændring (7D) -0.48%

HoldME Token (HOLDME) realtidsprisen er $0.00013859. I løbet af de sidste 24 timer har HOLDME handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00013542 og et højdepunkt på $ 0.00013914, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLDMEs højeste pris nogensinde er $ 0.00053058, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005136.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLDME har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +1.94% i løbet af 24 timer og -0.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HoldME Token (HOLDME) Markedsinformation

Markedsværdi $ 138.58K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 138.58K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på HoldME Token er $ 138.58K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOLDME er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 138.58K.