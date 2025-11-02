UdvekslingDEX+
Den direkte HoldME Token pris i dag er 0.00013859 USD. Følg med i realtid HOLDME til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HOLDME prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

HoldME Token Pris (HOLDME)

1 HOLDME til USD direkte pris:

$0.00013856
$0.00013856$0.00013856
+1.70%1D
HoldME Token (HOLDME) Live prisdiagram
HoldME Token (HOLDME) Prisoplysninger (USD)

HoldME Token (HOLDME) realtidsprisen er $0.00013859. I løbet af de sidste 24 timer har HOLDME handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00013542 og et højdepunkt på $ 0.00013914, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLDMEs højeste pris nogensinde er $ 0.00053058, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005136.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLDME har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +1.94% i løbet af 24 timer og -0.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HoldME Token (HOLDME) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på HoldME Token er $ 138.58K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOLDME er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 138.58K.

HoldME Token (HOLDME) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af HoldME Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af HoldME Token til USD $ -0.0000324287.
I de sidste 60 dage var prisændringen af HoldME Token til USD $ -0.0000539419.
I de sidste 90 dage var prisændringen af HoldME Token til USD $ -0.00021284338724529595.

Hvad er HoldME Token (HOLDME)

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.

No Promises. Just Action.

HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.

Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.

Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.

We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.

The result isn’t speculation. It’s accountability.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

HoldME Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil HoldME Token (HOLDME) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine HoldME Token (HOLDME) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for HoldME Token.

Tjek HoldME Token prisprediktion nu!

HOLDME til lokale valutaer

HoldME Token (HOLDME) Tokenomics

At forstå tokenomics for HoldME Token (HOLDME) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HOLDME Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om HoldME Token (HOLDME)

Hvor meget er HoldME Token (HOLDME) værd i dag?
Den direkte HOLDME pris i USD er 0.00013859 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HOLDME til USD pris?
Den aktuelle pris på HOLDMEtil USD er $ 0.00013859. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af HoldME Token?
Markedsværdien for HOLDME er $ 138.58K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HOLDME?
Den cirkulerende forsyning af HOLDME er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HOLDME?
HOLDME opnåede en ATH-pris på 0.00053058 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HOLDME?
HOLDME så en ATL-pris på 0.00005136 USD.
Hvad er handelsvolumen for HOLDME?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HOLDME er -- USD.
Bliver HOLDME højere i år?
HOLDME kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HOLDME prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

