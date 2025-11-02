Holdcoin (HOLD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001161 $ 0.00001161 $ 0.00001161 24H lav $ 0.00001904 $ 0.00001904 $ 0.00001904 24H høj 24H lav $ 0.00001161$ 0.00001161 $ 0.00001161 24H høj $ 0.00001904$ 0.00001904 $ 0.00001904 All Time High $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Laveste pris $ 0.00000601$ 0.00000601 $ 0.00000601 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) -28.65% Prisændring (7D) +82.35% Prisændring (7D) +82.35%

Holdcoin (HOLD) realtidsprisen er $0.00001337. I løbet af de sidste 24 timer har HOLD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001161 og et højdepunkt på $ 0.00001904, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLDs højeste pris nogensinde er $ 0.00411566, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000601.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLD har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, -28.65% i løbet af 24 timer og +82.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Holdcoin (HOLD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 133.73K$ 133.73K $ 133.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 133.73K$ 133.73K $ 133.73K Cirkulationsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Holdcoin er $ 133.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOLD er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 133.73K.