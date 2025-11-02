Hold Sloth (ZZZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00005615$ 0.00005615 $ 0.00005615 Laveste pris $ 0.00000945$ 0.00000945 $ 0.00000945 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +1.95% Prisændring (7D) +1.95%

Hold Sloth (ZZZ) realtidsprisen er $0.00001031. I løbet af de sidste 24 timer har ZZZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZZZs højeste pris nogensinde er $ 0.00005615, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000945.

Når det gælder kortsigtet performance, ZZZ har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hold Sloth (ZZZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Cirkulationsforsyning 843.15M 843.15M 843.15M Samlet Udbud 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Den nuværende markedsværdi på Hold Sloth er $ 8.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZZZ er 843.15M, med et samlet udbud på 943505142.7532988. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.72K.