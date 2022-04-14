HOKK Finance (HOKK) Tokenomics Få vigtig indsigt i HOKK Finance (HOKK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HOKK Finance (HOKK) Information $HOKK is the token used to setup a node Telegraph – a public permissionless cross-chain oracle empowering developers to easily access external blockchains from their smart contracts. Visit https://telegraphbridge.com/ for more information. Officiel hjemmeside: https://hokk.finance/ Køb HOKK nu!

HOKK Finance (HOKK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HOKK Finance (HOKK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 449.17K $ 449.17K $ 449.17K Samlet udbud $ 6.60B $ 6.60B $ 6.60B Cirkulerende forsyning $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Alle tiders Høj: $ 0.03575312 $ 0.03575312 $ 0.03575312 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015656 $ 0.00015656 $ 0.00015656 Få mere at vide om HOKK Finance (HOKK) pris

HOKK Finance (HOKK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HOKK Finance (HOKK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOKK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOKK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOKK's tokenomics, kan du udforske HOKK tokens live-pris!

HOKK Prisprediktion Vil du vide, hvor HOKK måske er på vej hen? Vores HOKK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOKK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!