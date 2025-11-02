HODLess Coin (HODLESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.85% Prisændring (1D) +1.45% Prisændring (7D) -2.28% Prisændring (7D) -2.28%

HODLess Coin (HODLESS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har HODLESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HODLESSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, HODLESS har ændret sig med +0.85% i løbet af den sidste time, +1.45% i løbet af 24 timer og -2.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HODLess Coin (HODLESS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Cirkulationsforsyning 998.59M 998.59M 998.59M Samlet Udbud 998,587,600.295355 998,587,600.295355 998,587,600.295355

Den nuværende markedsværdi på HODLess Coin er $ 7.46K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HODLESS er 998.59M, med et samlet udbud på 998587600.295355. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.46K.