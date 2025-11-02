HLP0 (HLP0) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H lav $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 24H høj 24H lav $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24H høj $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 All Time High $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Laveste pris $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) -0.11% Prisændring (7D) +0.13% Prisændring (7D) +0.13%

HLP0 (HLP0) realtidsprisen er $1.028. I løbet af de sidste 24 timer har HLP0 handlet mellem et lavpunkt på $ 1.021 og et højdepunkt på $ 1.033, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HLP0s højeste pris nogensinde er $ 1.27, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.72955.

Når det gælder kortsigtet performance, HLP0 har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HLP0 (HLP0) Markedsinformation

Markedsværdi $ 443.99K$ 443.99K $ 443.99K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 443.99K$ 443.99K $ 443.99K Cirkulationsforsyning 432.10K 432.10K 432.10K Samlet Udbud 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

Den nuværende markedsværdi på HLP0 er $ 443.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HLP0 er 432.10K, med et samlet udbud på 432103.635084. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 443.99K.