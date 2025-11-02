UdvekslingDEX+
Den direkte HLP0 pris i dag er 1.028 USD. Følg med i realtid HLP0 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HLP0 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om HLP0

HLP0 Prisinfo

Hvad er HLP0

HLP0 Officiel hjemmeside

HLP0 Tokenomics

HLP0 Prisprognose

HLP0 Pris (HLP0)

HLP0 (HLP0) Prisoplysninger (USD)

HLP0 (HLP0) realtidsprisen er $1.028. I løbet af de sidste 24 timer har HLP0 handlet mellem et lavpunkt på $ 1.021 og et højdepunkt på $ 1.033, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HLP0s højeste pris nogensinde er $ 1.27, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.72955.

Når det gælder kortsigtet performance, HLP0 har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HLP0 (HLP0) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på HLP0 er $ 443.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HLP0 er 432.10K, med et samlet udbud på 432103.635084. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 443.99K.

HLP0 (HLP0) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af HLP0 til USD $ -0.00118017086636.
I de sidste 30 dage var prisændringen af HLP0 til USD $ -0.0020470564.
I de sidste 60 dage var prisændringen af HLP0 til USD $ +0.0026649872.
I de sidste 90 dage var prisændringen af HLP0 til USD $ +0.0178276642200656.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00118017086636-0.11%
30 dage$ -0.0020470564-0.19%
60 dage$ +0.0026649872+0.26%
90 dage$ +0.0178276642200656+1.76%

Hvad er HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

HLP0 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil HLP0 (HLP0) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine HLP0 (HLP0) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for HLP0.

Tjek HLP0 prisprediktion nu!

HLP0 til lokale valutaer

HLP0 (HLP0) Tokenomics

At forstå tokenomics for HLP0 (HLP0) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HLP0 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om HLP0 (HLP0)

Hvor meget er HLP0 (HLP0) værd i dag?
Den direkte HLP0 pris i USD er 1.028 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HLP0 til USD pris?
Den aktuelle pris på HLP0til USD er $ 1.028. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af HLP0?
Markedsværdien for HLP0 er $ 443.99K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HLP0?
Den cirkulerende forsyning af HLP0 er 432.10K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HLP0?
HLP0 opnåede en ATH-pris på 1.27 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HLP0?
HLP0 så en ATL-pris på 0.72955 USD.
Hvad er handelsvolumen for HLP0?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HLP0 er -- USD.
Bliver HLP0 højere i år?
HLP0 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HLP0 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
HLP0 (HLP0) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

