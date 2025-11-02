HITDEX (HIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.24% Prisændring (1D) +5.36% Prisændring (7D) +8.87% Prisændring (7D) +8.87%

HITDEX (HIT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har HIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HITs højeste pris nogensinde er $ 0.00189769, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, HIT har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, +5.36% i løbet af 24 timer og +8.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HITDEX (HIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 138.78K$ 138.78K $ 138.78K Cirkulationsforsyning 395.81M 395.81M 395.81M Samlet Udbud 995,807,365.4830385 995,807,365.4830385 995,807,365.4830385

Den nuværende markedsværdi på HITDEX er $ 55.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HIT er 395.81M, med et samlet udbud på 995807365.4830385. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 138.78K.