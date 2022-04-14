HitChain (HIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i HitChain (HIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HitChain (HIT) Information HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers' works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts. Officiel hjemmeside: http://hitchain.org/index.html

HitChain (HIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HitChain (HIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.02K $ 14.02K $ 14.02K Samlet udbud $ 102.40B $ 102.40B $ 102.40B Cirkulerende forsyning $ 61.44B $ 61.44B $ 61.44B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.37K $ 23.37K $ 23.37K Alle tiders Høj: $ 0.00104284 $ 0.00104284 $ 0.00104284 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om HitChain (HIT) pris

HitChain (HIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HitChain (HIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HIT's tokenomics, kan du udforske HIT tokens live-pris!

