History of Pepe (HOPE) Tokenomics

History of Pepe (HOPE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i History of Pepe (HOPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

History of Pepe (HOPE) Information

Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.

Officiel hjemmeside:
https://historyofpepe.xyz/
Hvidbog:
https://historyofpepe.xyz/

History of Pepe (HOPE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for History of Pepe (HOPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Alle tiders Høj:
$ 0.00683677
$ 0.00683677$ 0.00683677
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00110111
$ 0.00110111$ 0.00110111

History of Pepe (HOPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for History of Pepe (HOPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HOPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HOPE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HOPE's tokenomics, kan du udforske HOPE tokens live-pris!

HOPE Prisprediktion

Vil du vide, hvor HOPE måske er på vej hen? Vores HOPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.