History of Pepe (HOPE) Information Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community. Officiel hjemmeside: https://historyofpepe.xyz/ Hvidbog: https://historyofpepe.xyz/ Køb HOPE nu!

History of Pepe (HOPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for History of Pepe (HOPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Alle tiders Høj: $ 0.00683677 $ 0.00683677 $ 0.00683677 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00110111 $ 0.00110111 $ 0.00110111 Få mere at vide om History of Pepe (HOPE) pris

History of Pepe (HOPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for History of Pepe (HOPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOPE's tokenomics, kan du udforske HOPE tokens live-pris!

