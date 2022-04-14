Hipo Staked TON (HTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hipo Staked TON (HTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users' staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://hipo.finance/ Hvidbog: https://docs.hipo.finance/

Hipo Staked TON (HTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hipo Staked TON (HTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Samlet udbud $ 805.74K $ 805.74K $ 805.74K Cirkulerende forsyning $ 555.65K $ 555.65K $ 555.65K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Alle tiders Høj: $ 8.35 $ 8.35 $ 8.35 Alle tiders Lav: $ 2.51 $ 2.51 $ 2.51 Nuværende pris: $ 3.58 $ 3.58 $ 3.58 Få mere at vide om Hipo Staked TON (HTON) pris

Hipo Staked TON (HTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hipo Staked TON (HTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HTON's tokenomics, kan du udforske HTON tokens live-pris!

