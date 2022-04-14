Hipo Governance Token (HPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hipo Governance Token (HPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hipo Governance Token (HPO) Information Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Officiel hjemmeside: https://hipo.finance/

Hipo Governance Token (HPO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hipo Governance Token (HPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Samlet udbud $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M Cirkulerende forsyning $ 796.92M $ 796.92M $ 796.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Alle tiders Høj: $ 0.04170969 $ 0.04170969 $ 0.04170969 Alle tiders Lav: $ 0.00471671 $ 0.00471671 $ 0.00471671 Nuværende pris: $ 0.00905049 $ 0.00905049 $ 0.00905049 Få mere at vide om Hipo Governance Token (HPO) pris

Hipo Governance Token (HPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hipo Governance Token (HPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HPO's tokenomics, kan du udforske HPO tokens live-pris!

