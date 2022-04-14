Hinagi (HINAGI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hinagi (HINAGI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hinagi (HINAGI) Information Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style. Officiel hjemmeside: https://hinagi.wtf/ Hvidbog: https://hinagi.wtf/ Køb HINAGI nu!

Hinagi (HINAGI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hinagi (HINAGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.19K $ 37.19K $ 37.19K Samlet udbud $ 588.80M $ 588.80M $ 588.80M Cirkulerende forsyning $ 588.80M $ 588.80M $ 588.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.19K $ 37.19K $ 37.19K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hinagi (HINAGI) pris

Hinagi (HINAGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hinagi (HINAGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HINAGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HINAGI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HINAGI's tokenomics, kan du udforske HINAGI tokens live-pris!

