hikikomori (HIKI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00009819 24H lav $ 0.00010563 24H høj 24H lav $ 0.00009819 24H høj $ 0.00010563 All Time High $ 0.0008482 Laveste pris $ 0.00007489 Prisændring (1H) -1.59% Prisændring (1D) -5.30% Prisændring (7D) -16.77%

hikikomori (HIKI) realtidsprisen er $0.00009943. I løbet af de sidste 24 timer har HIKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00009819 og et højdepunkt på $ 0.00010563, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HIKIs højeste pris nogensinde er $ 0.0008482, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007489.

Når det gælder kortsigtet performance, HIKI har ændret sig med -1.59% i løbet af den sidste time, -5.30% i løbet af 24 timer og -16.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

hikikomori (HIKI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 99.43K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 99.43K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på hikikomori er $ 99.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HIKI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 99.43K.