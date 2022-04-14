Hiero Terminal (HTERM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hiero Terminal (HTERM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hiero Terminal (HTERM) Information Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles. Officiel hjemmeside: https://hiero.ai

Hiero Terminal (HTERM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hiero Terminal (HTERM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.27K $ 61.27K $ 61.27K Samlet udbud $ 812.63M $ 812.63M $ 812.63M Cirkulerende forsyning $ 812.63M $ 812.63M $ 812.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.27K $ 61.27K $ 61.27K Alle tiders Høj: $ 0.03376994 $ 0.03376994 $ 0.03376994 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Hiero Terminal (HTERM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hiero Terminal (HTERM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HTERM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HTERM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

