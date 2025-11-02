UdvekslingDEX+
Den direkte Hexly pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid $HEX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk $HEX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Hexly pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid $HEX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk $HEX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om $HEX

$HEX Prisinfo

Hvad er $HEX

$HEX Officiel hjemmeside

$HEX Tokenomics

$HEX Prisprognose

Hexly Logo

Hexly Pris ($HEX)

Ikke noteret

1 $HEX til USD direkte pris:

$0.0001061
$0.0001061$0.0001061
0.00%1D
USD
Hexly ($HEX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:01:08 (UTC+8)

Hexly ($HEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00383109
$ 0.00383109$ 0.00383109

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Hexly ($HEX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $HEX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $HEXs højeste pris nogensinde er $ 0.00383109, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $HEX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hexly ($HEX) Markedsinformation

$ 10.61K
$ 10.61K$ 10.61K

--
----

$ 10.61K
$ 10.61K$ 10.61K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Hexly er $ 10.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $HEX er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.61K.

Hexly ($HEX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Hexly til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Hexly til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Hexly til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Hexly til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-13.45%
60 dage$ 0+6.11%
90 dage$ 0--

Hvad er Hexly ($HEX)

Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.

The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.

Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.

Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Hexly ($HEX) Ressource

Officiel hjemmeside

Hexly Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Hexly ($HEX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Hexly ($HEX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Hexly.

Tjek Hexly prisprediktion nu!

$HEX til lokale valutaer

Hexly ($HEX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Hexly ($HEX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om $HEX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Hexly ($HEX)

Hvor meget er Hexly ($HEX) værd i dag?
Den direkte $HEX pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle $HEX til USD pris?
Den aktuelle pris på $HEXtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Hexly?
Markedsværdien for $HEX er $ 10.61K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af $HEX?
Den cirkulerende forsyning af $HEX er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på $HEX?
$HEX opnåede en ATH-pris på 0.00383109 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på $HEX?
$HEX så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for $HEX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for $HEX er -- USD.
Bliver $HEX højere i år?
$HEX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se $HEX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Hexly ($HEX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

