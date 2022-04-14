Hermy The Stallion (HERMY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hermy The Stallion (HERMY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hermy The Stallion (HERMY) Information Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods. Officiel hjemmeside: https://hermyonsol.xyz/ Køb HERMY nu!

Hermy The Stallion (HERMY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hermy The Stallion (HERMY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Samlet udbud $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M Cirkulerende forsyning $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Alle tiders Høj: $ 0.02758415 $ 0.02758415 $ 0.02758415 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hermy The Stallion (HERMY) pris

Hermy The Stallion (HERMY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hermy The Stallion (HERMY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HERMY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HERMY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HERMY's tokenomics, kan du udforske HERMY tokens live-pris!

