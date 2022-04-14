Hermetica USDh (USDH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hermetica USDh (USDH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hermetica USDh (USDH) Information USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom. Officiel hjemmeside: https://hermetica.fi/ Køb USDH nu!

Hermetica USDh (USDH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hermetica USDh (USDH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Samlet udbud $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Cirkulerende forsyning $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Alle tiders Høj: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Alle tiders Lav: $ 0.99679 $ 0.99679 $ 0.99679 Nuværende pris: $ 0.999583 $ 0.999583 $ 0.999583 Få mere at vide om Hermetica USDh (USDH) pris

Hermetica USDh (USDH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hermetica USDh (USDH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDH's tokenomics, kan du udforske USDH tokens live-pris!

