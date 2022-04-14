Hermes DAO (HMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hermes DAO (HMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hermes DAO (HMX) Information Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Officiel hjemmeside: https://hermes-dao.io/ Hvidbog: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf Køb HMX nu!

Hermes DAO (HMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hermes DAO (HMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.39K $ 34.39K $ 34.39K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 91.28M $ 91.28M $ 91.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.68K $ 37.68K $ 37.68K Alle tiders Høj: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00037675 $ 0.00037675 $ 0.00037675 Få mere at vide om Hermes DAO (HMX) pris

Hermes DAO (HMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hermes DAO (HMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HMX's tokenomics, kan du udforske HMX tokens live-pris!

HMX Prisprediktion Vil du vide, hvor HMX måske er på vej hen? Vores HMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HMX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!