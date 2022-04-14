Herbalist (HERB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Herbalist (HERB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Herbalist (HERB) Information We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers. Officiel hjemmeside: http://www.herbalisttoken.com

Herbalist (HERB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Herbalist (HERB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 556.32 $ 556.32 $ 556.32 Samlet udbud $ 9.50B $ 9.50B $ 9.50B Cirkulerende forsyning $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 950.83 $ 950.83 $ 950.83 Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Herbalist (HERB) pris

Herbalist (HERB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Herbalist (HERB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HERB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HERB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HERB's tokenomics, kan du udforske HERB tokens live-pris!

