Hera Finance (HERA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hera Finance (HERA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Hera Finance (HERA) Information Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs. Officiel hjemmeside: https://hera.finance/ Hvidbog: https://docs.hera.finance Køb HERA nu!

Hera Finance (HERA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hera Finance (HERA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M Alle tiders Høj: $ 10.45 $ 10.45 $ 10.45 Alle tiders Lav: $ 0.150886 $ 0.150886 $ 0.150886 Nuværende pris: $ 0.728336 $ 0.728336 $ 0.728336 Få mere at vide om Hera Finance (HERA) pris

Hera Finance (HERA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hera Finance (HERA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HERA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HERA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HERA's tokenomics, kan du udforske HERA tokens live-pris!

HERA Prisprediktion Vil du vide, hvor HERA måske er på vej hen? Vores HERA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HERA Tokens prisprediktion nu!

