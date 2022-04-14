Henlo Kart (KART) Tokenomics Få vigtig indsigt i Henlo Kart (KART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Henlo Kart (KART) Information Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last. When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others. The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. If no hamster crosses the finish line before the time runs out, the hamster closest to the finish line wins! If there is a tie, the winner is randomly selected between the tied hamsters. This leads to exciting and unexpected wins! After the competition, you can re-live the excitement by watching a replay of your hamster's performance to see how they stacked up against their competitors. Officiel hjemmeside: https://www.henlokart.com/ Hvidbog: https://zora.co/collect/base:0x3a56ed006593740eb90e0dc9c45005933d27c8a2/2 Køb KART nu!

Henlo Kart (KART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Henlo Kart (KART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.28M Samlet udbud $ 210.69T Cirkulerende forsyning $ 210.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.28M Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Henlo Kart (KART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Henlo Kart (KART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KART's tokenomics, kan du udforske KART tokens live-pris!

KART Prisprediktion Vil du vide, hvor KART måske er på vej hen? Vores KART prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KART Tokens prisprediktion nu!

