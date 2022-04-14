Hempy (HEMPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hempy (HEMPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hempy (HEMPY) Information Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine. Officiel hjemmeside: https://www.hempy.science/ Køb HEMPY nu!

Hempy (HEMPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hempy (HEMPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.76K $ 255.76K $ 255.76K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 569.77M $ 569.77M $ 569.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 448.88K $ 448.88K $ 448.88K Alle tiders Høj: $ 0.00459128 $ 0.00459128 $ 0.00459128 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00044859 $ 0.00044859 $ 0.00044859 Få mere at vide om Hempy (HEMPY) pris

Hempy (HEMPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hempy (HEMPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEMPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEMPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEMPY's tokenomics, kan du udforske HEMPY tokens live-pris!

HEMPY Prisprediktion Vil du vide, hvor HEMPY måske er på vej hen? Vores HEMPY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HEMPY Tokens prisprediktion nu!

