Helping Hearts International (HHI) Tokenomics

Helping Hearts International (HHI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Helping Hearts International (HHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Helping Hearts International (HHI) Information

With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.

Officiel hjemmeside:
https://helpinghearts.co

Helping Hearts International (HHI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Helping Hearts International (HHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.68K
$ 4.68K$ 4.68K
Samlet udbud
$ 99.97M
$ 99.97M$ 99.97M
Cirkulerende forsyning
$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 46.91K
$ 46.91K$ 46.91K
Alle tiders Høj:
$ 0.074744
$ 0.074744$ 0.074744
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00046922
$ 0.00046922$ 0.00046922

Helping Hearts International (HHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Helping Hearts International (HHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HHI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HHI's tokenomics, kan du udforske HHI tokens live-pris!

HHI Prisprediktion

Vil du vide, hvor HHI måske er på vej hen? Vores HHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.