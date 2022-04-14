Helping Hearts International (HHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Helping Hearts International (HHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Helping Hearts International (HHI) Information With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give. Officiel hjemmeside: https://helpinghearts.co Køb HHI nu!

Helping Hearts International (HHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Helping Hearts International (HHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.68K Samlet udbud $ 99.97M Cirkulerende forsyning $ 9.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.91K Alle tiders Høj: $ 0.074744 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00046922

Helping Hearts International (HHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Helping Hearts International (HHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HHI's tokenomics, kan du udforske HHI tokens live-pris!

