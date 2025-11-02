HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004344 - $ 0.00005664
24H lav $ 0.00004344
24H høj $ 0.00005664
All Time High $ 0.00896552
Laveste pris $ 0.00003893
Prisændring (1H) +5.06%
Prisændring (1D) -18.67%
Prisændring (7D) -27.56%

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) realtidsprisen er $0.00004606. I løbet af de sidste 24 timer har CANCER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004344 og et højdepunkt på $ 0.00005664, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CANCERs højeste pris nogensinde er $ 0.00896552, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003893.

Når det gælder kortsigtet performance, CANCER har ændret sig med +5.06% i løbet af den sidste time, -18.67% i løbet af 24 timer og -27.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 46.04K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 46.04K
Cirkulationsforsyning 999.62M
Samlet Udbud 999,624,425.684384

Den nuværende markedsværdi på HELP ME BEAT CANCER er $ 46.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CANCER er 999.62M, med et samlet udbud på 999624425.684384. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 46.04K.