UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte HELP ME BEAT CANCER pris i dag er 0.00004606 USD. Følg med i realtid CANCER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CANCER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte HELP ME BEAT CANCER pris i dag er 0.00004606 USD. Følg med i realtid CANCER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CANCER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CANCER

CANCER Prisinfo

Hvad er CANCER

CANCER Tokenomics

CANCER Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

HELP ME BEAT CANCER Logo

HELP ME BEAT CANCER Pris (CANCER)

Ikke noteret

1 CANCER til USD direkte pris:

--
----
-18.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:48:00 (UTC+8)

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00004344
$ 0.00004344$ 0.00004344
24H lav
$ 0.00005664
$ 0.00005664$ 0.00005664
24H høj

$ 0.00004344
$ 0.00004344$ 0.00004344

$ 0.00005664
$ 0.00005664$ 0.00005664

$ 0.00896552
$ 0.00896552$ 0.00896552

$ 0.00003893
$ 0.00003893$ 0.00003893

+5.06%

-18.67%

-27.56%

-27.56%

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) realtidsprisen er $0.00004606. I løbet af de sidste 24 timer har CANCER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004344 og et højdepunkt på $ 0.00005664, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CANCERs højeste pris nogensinde er $ 0.00896552, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003893.

Når det gælder kortsigtet performance, CANCER har ændret sig med +5.06% i løbet af den sidste time, -18.67% i løbet af 24 timer og -27.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Markedsinformation

$ 46.04K
$ 46.04K$ 46.04K

--
----

$ 46.04K
$ 46.04K$ 46.04K

999.62M
999.62M 999.62M

999,624,425.684384
999,624,425.684384 999,624,425.684384

Den nuværende markedsværdi på HELP ME BEAT CANCER er $ 46.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CANCER er 999.62M, med et samlet udbud på 999624425.684384. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 46.04K.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af HELP ME BEAT CANCER til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af HELP ME BEAT CANCER til USD $ -0.0000369645.
I de sidste 60 dage var prisændringen af HELP ME BEAT CANCER til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af HELP ME BEAT CANCER til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-18.67%
30 dage$ -0.0000369645-80.25%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄

Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈

Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

HELP ME BEAT CANCER Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil HELP ME BEAT CANCER (CANCER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine HELP ME BEAT CANCER (CANCER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for HELP ME BEAT CANCER.

Tjek HELP ME BEAT CANCER prisprediktion nu!

CANCER til lokale valutaer

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Tokenomics

At forstå tokenomics for HELP ME BEAT CANCER (CANCER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CANCER Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Hvor meget er HELP ME BEAT CANCER (CANCER) værd i dag?
Den direkte CANCER pris i USD er 0.00004606 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CANCER til USD pris?
Den aktuelle pris på CANCERtil USD er $ 0.00004606. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af HELP ME BEAT CANCER?
Markedsværdien for CANCER er $ 46.04K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CANCER?
Den cirkulerende forsyning af CANCER er 999.62M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CANCER?
CANCER opnåede en ATH-pris på 0.00896552 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CANCER?
CANCER så en ATL-pris på 0.00003893 USD.
Hvad er handelsvolumen for CANCER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CANCER er -- USD.
Bliver CANCER højere i år?
CANCER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CANCER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:48:00 (UTC+8)

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,023.08
$110,023.08$110,023.08

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.24
$3,873.24$3,873.24

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02904
$0.02904$0.02904

-3.36%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.01%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,023.08
$110,023.08$110,023.08

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.24
$3,873.24$3,873.24

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.01%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.89
$72.89$72.89

+2.79%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.982
$19.982$19.982

+4.58%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07702
$0.07702$0.07702

+54.04%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000451
$0.000451$0.000451

+163.74%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005569
$0.00005569$0.00005569

+89.29%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032001
$0.0032001$0.0032001

+56.89%