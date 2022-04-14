Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hedgy the hedgehog (HEDGY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Information Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Officiel hjemmeside: https://hedgyftm.com/

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hedgy the hedgehog (HEDGY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 349.08K $ 349.08K $ 349.08K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 488.58K $ 488.58K $ 488.58K Alle tiders Høj: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 Alle tiders Lav: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 Nuværende pris: $ 0.00492613 $ 0.00492613 $ 0.00492613 Få mere at vide om Hedgy the hedgehog (HEDGY) pris

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hedgy the hedgehog (HEDGY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEDGY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEDGY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEDGY's tokenomics, kan du udforske HEDGY tokens live-pris!

