HedgewaterDAO ($HWTR) Information Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance. Officiel hjemmeside: https://www.hedgewater.xyz/ Hvidbog: https://gitbook.hedgewater.xyz/ Køb $HWTR nu!

HedgewaterDAO ($HWTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HedgewaterDAO ($HWTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 182.30K $ 182.30K $ 182.30K Samlet udbud $ 111.60M $ 111.60M $ 111.60M Cirkulerende forsyning $ 107.20M $ 107.20M $ 107.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.78K $ 189.78K $ 189.78K Alle tiders Høj: $ 0.08057 $ 0.08057 $ 0.08057 Alle tiders Lav: $ 0.00101261 $ 0.00101261 $ 0.00101261 Nuværende pris: $ 0.00170051 $ 0.00170051 $ 0.00170051 Få mere at vide om HedgewaterDAO ($HWTR) pris

HedgewaterDAO ($HWTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HedgewaterDAO ($HWTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $HWTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $HWTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $HWTR's tokenomics, kan du udforske $HWTR tokens live-pris!

