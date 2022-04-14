HedgeFi (HEDGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i HedgeFi (HEDGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HedgeFi (HEDGE) Information Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets Officiel hjemmeside: https://hedgefi.finance/ Hvidbog: https://hedgefi.finance/assets/hedgefi-litepaper.pdf Køb HEDGE nu!

HedgeFi (HEDGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HedgeFi (HEDGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Alle tiders Høj: $ 0.0026379 $ 0.0026379 $ 0.0026379 Alle tiders Lav: $ 0.00016653 $ 0.00016653 $ 0.00016653 Nuværende pris: $ 0.00117267 $ 0.00117267 $ 0.00117267 Få mere at vide om HedgeFi (HEDGE) pris

HedgeFi (HEDGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HedgeFi (HEDGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEDGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEDGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEDGE's tokenomics, kan du udforske HEDGE tokens live-pris!

