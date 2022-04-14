Heart Sparkle Mermaid (HSM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Heart Sparkle Mermaid (HSM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Heart Sparkle Mermaid (HSM) Information Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch. Officiel hjemmeside: https://hsm.lol/ Køb HSM nu!

Heart Sparkle Mermaid (HSM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Heart Sparkle Mermaid (HSM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.13K $ 41.13K $ 41.13K Samlet udbud $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Cirkulerende forsyning $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.13K $ 41.13K $ 41.13K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Heart Sparkle Mermaid (HSM) pris

Heart Sparkle Mermaid (HSM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Heart Sparkle Mermaid (HSM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HSM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HSM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HSM's tokenomics, kan du udforske HSM tokens live-pris!

HSM Prisprediktion Vil du vide, hvor HSM måske er på vej hen? Vores HSM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HSM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!