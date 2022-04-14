Healix AI (HXAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Healix AI (HXAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Healix AI (HXAI) Information

Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://healixai.tech/
Hvidbog:
https://healixai.gitbook.io/healix-ai-whitepaper

Healix AI (HXAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Healix AI (HXAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 22.71K
Samlet udbud
$ 10.00M
Cirkulerende forsyning
$ 10.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 22.71K
Alle tiders Høj:
$ 0.267637
Alle tiders Lav:
$ 0.00146521
Nuværende pris:
$ 0.00226954
Healix AI (HXAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Healix AI (HXAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HXAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HXAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HXAI's tokenomics, kan du udforske HXAI tokens live-pris!

HXAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor HXAI måske er på vej hen? Vores HXAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.