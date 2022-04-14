hBARK (HBARK) Tokenomics Få vigtig indsigt i hBARK (HBARK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

hBARK (HBARK) Information The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game's primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Officiel hjemmeside: https://hbark.club/

hBARK (HBARK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for hBARK (HBARK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 264.22K Samlet udbud $ 420.00M Cirkulerende forsyning $ 420.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 264.22K Alle tiders Høj: $ 0.00328604 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.0006291

hBARK (HBARK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for hBARK (HBARK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HBARK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HBARK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HBARK's tokenomics, kan du udforske HBARK tokens live-pris!

