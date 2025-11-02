Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 110,597 $ 110,597 $ 110,597 24H lav $ 113,579 $ 113,579 $ 113,579 24H høj 24H lav $ 110,597$ 110,597 $ 110,597 24H høj $ 113,579$ 113,579 $ 113,579 All Time High $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Laveste pris $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) -0.51% Prisændring (7D) -0.24% Prisændring (7D) -0.24%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) realtidsprisen er $110,608. I løbet af de sidste 24 timer har HCBBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 110,597 og et højdepunkt på $ 113,579, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HCBBTCs højeste pris nogensinde er $ 128,529, mens den laveste pris nogensinde er $ 81,202.

Når det gælder kortsigtet performance, HCBBTC har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, -0.51% i løbet af 24 timer og -0.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Cirkulationsforsyning 0.15 0.15 0.15 Samlet Udbud 0.15035175 0.15035175 0.15035175

Den nuværende markedsværdi på Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC er $ 16.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HCBBTC er 0.15, med et samlet udbud på 0.15035175. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.63K.