Den direkte Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC pris i dag er 110,608 USD. Følg med i realtid HCBBTC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HCBBTC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om HCBBTC

HCBBTC Prisinfo

Hvad er HCBBTC

HCBBTC Officiel hjemmeside

HCBBTC Tokenomics

HCBBTC Prisprognose

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Logo

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Pris (HCBBTC)

Ikke noteret

1 HCBBTC til USD direkte pris:

$110,608
-0.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:00:39 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 110,597
24H lav
$ 113,579
24H høj

$ 110,597
$ 113,579
$ 128,529
$ 81,202
+0.00%

-0.51%

-0.24%

-0.24%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) realtidsprisen er $110,608. I løbet af de sidste 24 timer har HCBBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 110,597 og et højdepunkt på $ 113,579, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HCBBTCs højeste pris nogensinde er $ 128,529, mens den laveste pris nogensinde er $ 81,202.

Når det gælder kortsigtet performance, HCBBTC har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, -0.51% i løbet af 24 timer og -0.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Markedsinformation

$ 16.63K
--
$ 16.63K
0.15
0.15035175
Den nuværende markedsværdi på Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC er $ 16.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HCBBTC er 0.15, med et samlet udbud på 0.15035175. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.63K.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC til USD $ -570.0479199514.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC til USD $ -7,054.5118752000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC til USD $ +2,578.1176288000.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC til USD $ +694.29797122254.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -570.0479199514-0.51%
30 dage$ -7,054.5118752000-6.37%
60 dage$ +2,578.1176288000+2.33%
90 dage$ +694.29797122254+0.63%

Hvad er Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Ressource

Officiel hjemmeside

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

Tjek Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC prisprediktion nu!

HCBBTC til lokale valutaer

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HCBBTC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Hvor meget er Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) værd i dag?
Den direkte HCBBTC pris i USD er 110,608 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HCBBTC til USD pris?
Den aktuelle pris på HCBBTCtil USD er $ 110,608. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
Markedsværdien for HCBBTC er $ 16.63K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HCBBTC?
Den cirkulerende forsyning af HCBBTC er 0.15 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HCBBTC?
HCBBTC opnåede en ATH-pris på 128,529 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HCBBTC?
HCBBTC så en ATL-pris på 81,202 USD.
Hvad er handelsvolumen for HCBBTC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HCBBTC er -- USD.
Bliver HCBBTC højere i år?
HCBBTC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HCBBTC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

