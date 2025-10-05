HashTensor (SN16) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.83292 $ 0.83292 $ 0.83292 24H lav $ 0.891633 $ 0.891633 $ 0.891633 24H høj 24H lav $ 0.83292$ 0.83292 $ 0.83292 24H høj $ 0.891633$ 0.891633 $ 0.891633 All Time High $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 Laveste pris $ 0.687579$ 0.687579 $ 0.687579 Prisændring (1H) -0.27% Prisændring (1D) +4.79% Prisændring (7D) +25.58% Prisændring (7D) +25.58%

HashTensor (SN16) realtidsprisen er $0.873861. I løbet af de sidste 24 timer har SN16 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.83292 og et højdepunkt på $ 0.891633, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN16s højeste pris nogensinde er $ 4.08, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.687579.

Når det gælder kortsigtet performance, SN16 har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, +4.79% i løbet af 24 timer og +25.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HashTensor (SN16) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Cirkulationsforsyning 2.75M 2.75M 2.75M Samlet Udbud 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772

Den nuværende markedsværdi på HashTensor er $ 2.40M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN16 er 2.75M, med et samlet udbud på 2753779.693506772. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.40M.