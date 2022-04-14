Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hasbulla Game (HASBULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hasbulla Game (HASBULL) Information HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. Officiel hjemmeside: https://hasbulagame.com/ Køb HASBULL nu!

Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hasbulla Game (HASBULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Samlet udbud $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 Cirkulerende forsyning $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Alle tiders Høj: $ 0.00777822 $ 0.00777822 $ 0.00777822 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hasbulla Game (HASBULL) pris

Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hasbulla Game (HASBULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HASBULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HASBULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HASBULL's tokenomics, kan du udforske HASBULL tokens live-pris!

