HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Information

What is the project about?

Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu.

What makes your project unique?

Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain.

History of your project.

What’s next for your project?

CEX listings

What can your token be used for?

Pure memecoin

https://hpths777inu.com/

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ETHEREUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ETHEREUM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ETHEREUM's tokenomics, kan du udforske ETHEREUM tokens live-pris!

ETHEREUM Prisprediktion

Vil du vide, hvor ETHEREUM måske er på vej hen? Vores ETHEREUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.