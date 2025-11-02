Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 42.99 24H høj $ 44.55 All Time High $ 59.64 Laveste pris $ 29.77 Prisændring (1H) +0.46% Prisændring (1D) -1.00% Prisændring (7D) -0.43%

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) realtidsprisen er $43.54. I løbet af de sidste 24 timer har HAKHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 42.99 og et højdepunkt på $ 44.55, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HAKHYPEs højeste pris nogensinde er $ 59.64, mens den laveste pris nogensinde er $ 29.77.

Når det gælder kortsigtet performance, HAKHYPE har ændret sig med +0.46% i løbet af den sidste time, -1.00% i løbet af 24 timer og -0.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.49M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.49M Cirkulationsforsyning 149.06K Samlet Udbud 149,055.8323585915

Den nuværende markedsværdi på Harmonix kHYPE er $ 6.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HAKHYPE er 149.06K, med et samlet udbud på 149055.8323585915. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.49M.